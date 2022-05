Roland Garros 2022: Trevisan da urlo, batte in due set Sasnovich e vola ai quarti (Di domenica 29 maggio 2022) Una straordinaria Martina Trevisan batte in due set Aliaksandra Sasnovich e raggiunge di nuovo i quarti di finale del Roland Garros 2022. L’azzurra, dopo un match duro durato quasi due ore contro la bielorussa che ha servito in tutti e due i parziali per il set, riesce a trovare la giusta concentrazione e a riprendere il controllo della situazione, chiudendo col punteggio di 7-6(10) 7-5 in questo primo ottavo di giornata. Sul Lenglen Trevisan è la prima a trovare il break nel primo set, ma non riesce a confermarlo per due volte di fila: botta e risposta, dunque, tra le due giocatrici, quindi Sasnovich mette fine all’emorragia e aggancia la parità a quota tre. Trevisan poi perde la battuta nel momento peggiore, la ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Una straordinaria Martinain due set Aliaksandrae raggiunge di nuovo idi finale del. L’azzurra, dopo un match duro durato quasi due ore contro la bielorussa che ha servito in tutti e due i parziali per il set, riesce a trovare la giusta concentrazione e a riprendere il controllo della situazione, chiudendo col punteggio di 7-6(10) 7-5 in questo primo ottavo di giornata. Sul Lenglenè la prima a trovare il break nel primo set, ma non riesce a confermarlo per due volte di fila: botta e risposta, dunque, tra le due giocatrici, quindimette fine all’emorragia e aggancia la parità a quota tre.poi perde la battuta nel momento peggiore, la ...

