Roland Garros 2022, Djokovic batte Schwartzman in tre set: ora possibile quarto contro Nadal (Di domenica 29 maggio 2022) Nessun problema per Novak Djokovic negli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Il numero 1 al mondo sconfigge nettamente l’argentino Diego Schwartzman (n.15 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-3 6-3 in due ore 17 minuti di gioco e accede tra i migliori otto del torneo. Al prossimo turno ci sarà uno tra Rafa Nadal e Felix Auger-Aliassime. Dopo due game di studio, Schwartzman sale sul 15-40 e vede il break. Djokovic però è bravo a salvarsi in entrambe le occasioni e poco dopo trova il 2-1. Superata la paura il numero 1 al mondo accelera e prima conquista il break che vale il 3-1, poi porta a casa altri tre game di fila e si aggiudica il primo set con un netto 6-1 in 36 minuti. Il secondo parziale vede un’iniziale reazione dell’argentino, che ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Nessun problema per Novaknegli ottavi di finale del. Il numero 1 al mondo sconfigge nettamente l’argentino Diego(n.15 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-3 6-3 in due ore 17 minuti di gioco e accede tra i migliori otto del torneo. Al prossimo turno ci sarà uno tra Rafae Felix Auger-Aliassime. Dopo due game di studio,sale sul 15-40 e vede il break.però è bravo a salvarsi in entrambe le occasioni e poco dopo trova il 2-1. Superata la paura il numero 1 al mondo accelera e prima conquista il break che vale il 3-1, poi porta a casa altri tre game di fila e si aggiudica il primo set con un netto 6-1 in 36 minuti. Il secondo parziale vede un’iniziale reazione dell’argentino, che ...

