Roland Garros 2022, come sta Jannik Sinner? Ecco il problema al ginocchio (Di domenica 29 maggio 2022) Ha fatto preoccupare tutti gli appassionati, ma ciò che conta è che non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave. Nonostante i problemi al tendine rotuleo del ginocchio sinistro venuti fuori soprattutto nel corso del secondo set del match contro lo statunitense Mackenzie McDonald, Jannik Sinner infatti sta abbastanza bene. come riportato da Tennis Fever, Simone Vagnozzi ha affermato che si tratta di una semplice infiammazione e ha poi aggiunto: "Ora un po' di painkiller (antinfiammatorio, ndr) e speriamo bene". Confermate dunque praticamente le parole post ottavo di finale di Jannik Sinner: "Ho appena fatto l'ecografia. Non è niente di grave. Tra due giorni (domani, ndr), in teoria, non dovrei sentire più male. Vediamo adesso. Per fortuna ho finito abbastanza presto, ho tanto tempo per ..."

