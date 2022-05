Red Canzian: chi è, età, carriera, canzoni, vita privata, Instagram, come sta oggi, malattia, chi è la figlia Chiara, tutto sul cantante (Di domenica 29 maggio 2022) tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche Tiziana Giardoni, moglie del batterista Stefano D’Orazio dei Pooh scomparso il 6 novembre del 2020 e Red Canzian, che interverrà per cantare un inedito duetto virtuale con l’amico e collega sulle note del brano ‘Se c’è un posto nel tuo cuore’. View this post on Instagram A post shared by Red Canzian Official (@redCanzianofficial) La biografia di Red Canzian: dagli esordi Red Canzian, all’anagrafe Bruno Canzian, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1951 ed è un noto compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico. Figlio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022)pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti didi Mara Venier anche Tiziana Giardoni, moglie del batterista Stefano D’Orazio dei Pooh scomparso il 6 novembre del 2020 e Red, che interverrà per cantare un inedito duetto virtuale con l’amico e collega sulle note del brano ‘Se c’è un posto nel tuo cuore’. View this post onA post shared by RedOfficial (@redofficial) La biografia di Red: dagli esordi Red, all’anagrafe Bruno, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1951 ed è un noto compositore,, polistrumentista e produttore discografico. Figlio di ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento domenica 29 maggio alle 14.00 con #DomenicaIn Ospiti @renatozer0 #TizianaGiardoni @red_canzian… - emi_bertelli : Con Red Canzian visibilmente grato ed entusiasta viene battezzata la 57ª edizione del Premio Aci e Galatea “Forieri… - oknosureddit : Red Canzian ricoverato in ospedale, paura per l'ex Pooh: «Brutta infezione» - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: Red Canzian, dove abita e come sta il cantante e compositore #Lasveglia #GuerrainUcraina #Coronavirus @istsupsan #Gover… - ParliamoDiNews : Red Canzian, dove abita e come sta il cantante e compositore #Lasveglia #GuerrainUcraina #Coronavirus @istsupsan… -