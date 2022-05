Real Madrid: le domande indispettiscono Kroos, lui lascia l’intervista (Di domenica 29 maggio 2022) Un Toni Kroos parecchio indispettito durante le interviste subito dopo la vittoria della Champions League del suo Real Madrid contro il Liverpool. Come riportato da Marca, infatti, il giocatore non ha preso bene alcune domande del giornalista che chiedeva se fosse rimasto sorpreso da fatto che il Real avesse vinto la finale nonostante i rivali inglesi avessero per larghi tratti dominato. “Hai avuto 90 minuti per pensare a due domande così brutte, davvero”, ha detto Kroos indispettito. Il giornalista allora ha provato a riformulare nuovamente la domanda, ma a quel punto il tedesco si è messo le mani sul volto, sorridendo, e ha lasciato l’intervista. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Un Toniparecchio indispettito durante le interviste subito dopo la vittoria della Champions League del suocontro il Liverpool. Come riportato da Marca, infatti, il giocatore non ha preso bene alcunedel giornalista che chiedeva se fosse rimasto sorpreso da fatto che ilavesse vinto la finale nonostante i rivali inglesi avessero per larghi tratti dominato. “Hai avuto 90 minuti per pensare a duecosì brutte, davvero”, ha dettoindispettito. Il giornalista allora ha provato a riformulare nuovamente la domanda, ma a quel punto il tedesco si è messo le mani sul volto, sorridendo, e hato. SportFace.

