Nettuno | ventenne scompare in mare | ricerche in corso FOTO E VIDEO

(Di domenica 29 maggio 2022) Sono inin questi momenti aledi un ragazzo di circa 20 vent’anni scomparso in. L’allarme è stato dato circa un’ora fa da alcune persone che si trovavano con il giovane. Giovane scomparso inImmediatamente sono partite ledel ragazzo, di origine nordafricana. Il ragazzo stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti. Sul posto ci sono un’elicottero dei vigili del fuoco, la motovedetta della Capitaneria di Porto e gli agenti della Polizia di Stato. I bagnanti sono stati fatti uscire dall’acqua in un tratto diper facilitare ledall’alto. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

