Motocross oggi, GP Spagna 2022: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming (Di domenica 29 maggio 2022) Il grande spettacolo del Mondiale Motocross torna quest'oggi sul crossodromo di Arroyomolinos, teatro del Gran Premio di Spagna 2022 valevole come nono appuntamento della stagione e primo atto di un triple-header che proseguirà poi in Francia e Germania nelle domeniche successive. Fari puntati in MXGP sulla possibile sfida tra il leader iridato Tim Gajser ed il padrone di casa iberico Jorge Prado, anche se la manche di qualifica del sabato ha evidenziato un Mattia Guadagnini in grande spolvero che può far sognare in grande anche gli appassionati italiani. Tutte le manche di MX2 e MXGP verranno trasmesse integralmente in diretta streaming su Eurosport Player e discovery+, mentre le gare della classe regina saranno visibili in chiaro su Rai Sport e Rai Play.

