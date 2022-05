Lite a Posillipo per questioni di precedenza: 41 enne accoltellato finisce in ospedale (Di domenica 29 maggio 2022) Un 41enne è stato ferito ieri notte a Napoli. L’uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Posillipo dopo essere stato colpito, probabilmente con un coltello. L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte. L’uomo, originario di Arzano (Napoli), è incensurato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, il 41enne avrebbe litigato in via Petrarca con un uomo in scooter. Durante la discussione, probabilmente per questioni di viabilità, riferiscono i militari, sarebbe stato colpito. Il 41enne è stata dimesso con 8 giorni di prognosi per ferite da arma bianca a emitorace, dorso e spalla destra. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) Un 41è stato ferito ieri notte a Napoli. L’uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’Fatebenefratelli didopo essere stato colpito, probabilmente con un coltello. L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte. L’uomo, originario di Arzano (Napoli), è incensurato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, il 41avrebbe litigato in via Petrarca con un uomo in scooter. Durante la discussione, probabilmente perdi viabilità, riferiscono i militari, sarebbe stato colpito. Il 41è stata dimesso con 8 giorni di prognosi per ferite da arma bianca a emitorace, dorso e spalla destra. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e ...

