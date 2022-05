Advertising

Gianmarco_Sanso : Ennesima impresa di #Berlusconi ma soprattutto di #Galliani . Grande #Monza . - sportli26181512 : L'ennesima impresa di Berlusconi e Galliani: il fattore Milan con la guida di Stroppa: L'ennesima impresa di Berlus… - BEPPESARNO : ...A #Berlusca riesce l'ennesima impresa. Per la #primavolta il #monza ê in #SerieA?? Si sa al #caimano?? piacciono… - Nuanda771 : @annaperply @Skrinter_ Silvio cosa sei, un Gigante, ennesima impresa, DNA pazzesco - Roby848484 : ..bentornato @berlusconi la Serie A ora schizza di valore.. torni insieme al Dottor Galliani a mettere le cose a p… -

La Gazzetta dello Sport

L'ennesima impresa di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il loro Monza è stato promosso questa sera per la prima volta in Serie A in 110 anni di vita. Quella che sembrava una maledizione storica per il club che oggi proverà a sfatarla per l'ennesima volta. Prima del ciclo Berlusconi - Galliani, il Monza aveva il destino nelle proprie mani e sono ad un passo dall'impresa. Serata storica per il Real Madrid e per Ancelotti, che vince la 14^ Champions coi Blancos e festeggia da allenatore il suo quarto titolo nella competizione (record di sempre).