L'aborto non è più un diritto garantito: il punto sui medici obiettori (Di domenica 29 maggio 2022) L'interruzione volontaria di gravidanza è una procedura medica, un servizio sanitario, nonché un diritto che in Italia dovrebbe essere garantito dalla Legge 194 sull'aborto. Anche se la legge lo consente, però, a conti fatti non è poi così semplice accedervi, in quanto le strutture in cui i medici obiettori di coscienza raggiungono un numero piuttosto elevato nel nostro paese. Non sono rare le gravidanze indesiderate – secondo l'OMS raggiungono il 50% ogni anno – ed è importante garantire un accesso sicuro alla loro interruzione, in quanto, in caso contrario, le donne potrebbero ricorrere a metodi non sicuri. Aborto: la situazione in Italia Quest'anno la Legge 194 compie 44 anni, ma sembra che non goda di un ottimo stato di salute. A fare il punto della situazione sono Chiara ...

