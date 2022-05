Kamala Harris In Usa una epidemia di odio | ora basta

(Di domenica 29 maggio 2022) "Questo e' il momento in cui tutte le persone buone, tutte le persone che amano Dio, devono alzarsi in piedi e dire "non sopporteremo tutto questo". Quando e' troppo e' troppo, ci uniremo basandoci su ...

"Non permetteremo a persone piccole " continua- di creare paura nelle nostre comunita', non avremo paura di difendere cio' che e' giusto, di dire la verita' anche quando puo' essere ...Lo afferma la vicepresidente Usadopo le stragi di Buffalo e di Uvalde. .'Questo e' il momento in cui tutte le persone buone, tutte le persone che amano Dio, devono alzarsi in piedi e dire 'non sopporteremo tutto ..."Queste morti senza senso con arma da fuoco devono finire. Il Congresso deve agire e avere il coraggio di assicurare che questi attacchi non si ripetano. Ampliare i controlli, vietare le armi di assal ...