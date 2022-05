In Nigeria almeno 31 persone sono morte nella calca in una chiesa di Port Harcourt, nel sud del paese (Di domenica 29 maggio 2022) Trentuno persone sono morte nella ressa a un evento benefico organizzato da una chiesa di Port Harcourt, nel sud della Nigeria. La chiesa pentecostale “King’s Assembly” aveva in programma la distribuzione gratuita di alimenti e beni, com’era solita fare annualmente. Leggi su ilpost (Di domenica 29 maggio 2022) Trentunoressa a un evento benefico organizzato da unadi, nel sud della. Lapentecostale “King’s Assembly” aveva in programma la distribuzione gratuita di alimenti e beni, com’era solita fare annualmente.

