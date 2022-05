I Tre Leoni (Di domenica 29 maggio 2022) E’ domenica e torna la rubrica di Marco Cianfanelli oggi dedicata ai “Tre Leoni” Verrebbe da dire uno stemma, una nazione. Si perché il simbolo de è da sempre l’emblema della monarchia britannica ma forse non molti sanno che “Three Lions” è anche il titolo di un brano composto per la nazionale inglese in occasione dei campionati europei che furono disputati nel Regno Unito nel 1996. Curiosità nella curiosità il ritornello di questa canzone è “It’s coming home” che, alla stregua di una sorta di “nemesi storica” carducciana, si è ritorta contro i delusissimi sudditi di sua Maestà lo scorso anno al termine della partita che ha laureato gli azzurri campioni d’Europa. Sic transit gloria mundi direbbero i latini ora che dopo quella fantastica vittoria ci troveremo ad osservare il mondiale dalla poltrona. Ma questa, anche se un’amara pagina, è un’altra storia. Torniamo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 29 maggio 2022) E’ domenica e torna la rubrica di Marco Cianfanelli oggi dedicata ai “Tre” Verrebbe da dire uno stemma, una nazione. Si perché il simbolo de è da sempre l’emblema della monarchia britannica ma forse non molti sanno che “Three Lions” è anche il titolo di un brano composto per la nazionale inglese in occasione dei campionati europei che furono disputati nel Regno Unito nel 1996. Curiosità nella curiosità il ritornello di questa canzone è “It’s coming home” che, alla stregua di una sorta di “nemesi storica” carducciana, si è ritorta contro i delusissimi sudditi di sua Maestà lo scorso anno al termine della partita che ha laureato gli azzurri campioni d’Europa. Sic transit gloria mundi direbbero i latini ora che dopo quella fantastica vittoria ci troveremo ad osservare il mondiale dalla poltrona. Ma questa, anche se un’amara pagina, è un’altra storia. Torniamo ...

