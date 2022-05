Giro d’Italia 2022: pettorali di partenza e startlist cronometro Verona. Orari, programma, tv, streaming (Di domenica 29 maggio 2022) Oggi, domenica 29 maggio, si correrà la ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2022 di ciclismo su strada: la cronometro individuale Verona-Verona (17.4 km) vedrà la partenza del primo corridore alle 14.00 e l’arrivo dell’ultimo previsto alle 17.10 circa. La copertura integrale della tappa in diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà su Eurosport 2. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento sarà trasmesso da Eurosport Player. Di seguito il programma e la startlist della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2022. programma VENTUNESIMA ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Oggi, domenica 29 maggio, si correrà la ventunesima ed ultima tappa deldi ciclismo su strada: laindividuale(17.4 km) vedrà ladel primo corridore alle 14.00 e l’arrivo dell’ultimo previsto alle 17.10 circa. La copertura integrale della tappa in diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà su Eurosport 2. Logratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre loin abbonamento sarà trasmesso da Eurosport Player. Di seguito ile ladella ventunesima ed ultima tappa delVENTUNESIMA ...

