F1, dopo Imola, Montecarlo. Due indizi fanno una prova: Ferrari allergica alla pioggia (Di domenica 29 maggio 2022) dopo aver vinto due delle prime tre tappe stagionali nel 2022 (Bahrain e Australia), Ferrari ha dovuto incassare una sequenza di quattro successi consecutivi da parte della Red Bull che ha spento almeno in parte l'entusiasmo degli uomini in rosso ed in generale di tutti i tifosi della Scuderia di Maranello. La prima e l'ultima "sconfitta" della Rossa hanno però un denominatore comune: la pioggia. Poco più di un mese fa ad Imola la gara della domenica cominciò infatti in condizioni di pista bagnata, con Charles Leclerc che si ritrovò da 2° a 4° e Carlos Sainz costretto al ritiro dopo essere stato speronato dalla McLaren di Daniel Ricciardo. Il monegasco, in quel momento leader del campionato, trascorse poi quasi tutto il GP italiano nel tentativo di superare la Red Bull di Sergio Perez ...

