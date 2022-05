Di Maria Juve, giorni decisivi: manca un ultimo tassello. Le ultime (Di domenica 29 maggio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri sono volati a Parigi per chiudere l’affare Di Maria. manca un ultimo tassello Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato un nuovo summit tra emissari della Juventus (tra cui non era presente Cherubini) e l’entourage di Angel Di Maria in quel di Parigi, con l’obiettivo di chiudere l’affare. Le due parti sono vicine, ormai promesse spose, ma per l’ufficialità bisogna ancora aspettare. Prima di giungere alla tanto sospirata fumata bianca, infatti, servirà raggiungere l’accordo sulla durata del contratto: un anno la richiesta, almeno due (per usufruire del Decreto Crescita) l’offerta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Calciomercato: i bianconeri sono volati a Parigi per chiudere l’affare DiunCome riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato un nuovo summit tra emissari dellantus (tra cui non era presente Cherubini) e l’entourage di Angel Diin quel di Parigi, con l’obiettivo di chiudere l’affare. Le due parti sono vicine, ormai promesse spose, ma per l’ufficialità bisogna ancora aspettare. Prima di giungere alla tanto sospirata fumata bianca, infatti, servirà raggiungere l’accordo sulla durata del contratto: un anno la richiesta, almeno due (per usufruire del Decreto Crescita) l’offerta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da ...

Advertising

forumJuventus : (CDS) 'Ieri vertice a Parigi tra la Juve e Di Maria, in attesa di trovare l'accordo un ostacolo in meno: l'Atletico… - GoalItalia : 'O ti piacciono Pogba e Di Maria o devi cambiare sport' @MaxNerozzi analizza il futuro della Juve sul nostro canal… - Gazzetta_it : Non solo Pogba, la Juve ha nel mirino Di Maria e Raspadori. E su Perisic... #Calciomercato - sportli26181512 : Calciomercato Juve: Di Maria e Pogba. Tottenham su McKennie, c'è Koné: Si cerca la quadra con le richieste dell’arg… - GiuseLatorraca2 : @mario_cama No. Dico semplicemente che la Juve é in ricostruzione dopo anni gestiti male con gli sprechi di paratic… -