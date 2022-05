Covid Italia, Iss: ancora in aumento le reinfezioni (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) - Continua a salire il tasso di reinfezioni Covid in Italia. Anche nell'ultima settimana si registra un leggero aumento rispetto ai 7 giorni precedenti: si è saliti a una quota pari al 6,5%, laddove la scorsa settimana la percentuale era del 6%. E' il trend, spinto da Omicron e dalle sue sottovarianti, che viene fotografato dall'Istituto superiore di sanità (Iss) nel report settimanale sulla sorveglianza epidemiologica di Covid-19 e l'efficacia vaccinale, diffuso oggi nella versione integrale. "Dal 24 agosto 2021 al 25 maggio 2022 sono stati segnalati in Italia 502.029 casi di reinfezione, pari a 3,9% del totale", fa il punto l'Iss. Chi rischia di più un nuovo contagio, con l'avvento di Omicron? L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (data ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) - Continua a salire il tasso diin. Anche nell'ultima settimana si registra un leggerorispetto ai 7 giorni precedenti: si è saliti a una quota pari al 6,5%, laddove la scorsa settimana la percentuale era del 6%. E' il trend, spinto da Omicron e dalle sue sottovarianti, che viene fotografato dall'Istituto superiore di sanità (Iss) nel report settimanale sulla sorveglianza epidemiologica di-19 e l'efficacia vaccinale, diffuso oggi nella versione integrale. "Dal 24 agosto 2021 al 25 maggio 2022 sono stati segnalati in502.029 casi di reinfezione, pari a 3,9% del totale", fa il punto l'Iss. Chi rischia di più un nuovo contagio, con l'avvento di Omicron? L'analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021 (data ...

RaiNews : Covid in Italia, da ieri 18.255 nuovi casi e 66 morti - Giorgiolaporta : Qui a #Bruxelles non è più obbligatoria la #mascherina sui mezzi pubblici. Entrate in metro con me sotto la… - fanpage : Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella… - infoitinterno : Covid oggi Italia, Iss: ancora in aumento le reinfezioni - infoitinterno : Covid Italia, 18.255 nuovi casi e 66 decessi nelle ultime 24 ore -