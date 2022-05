Calciomercato Napoli: un aspetto può avvicinare Arnautovic, concorrenza di due club di Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) Diversi sono i nomi accostati al Napoli in queste primissime settimane di Calciomercato – non ancora ufficialmente iniziato, ma già ampiamente nel vivo -, con situazioni molto chiacchierate in entrate e anche in uscita. Proprio dai possibili addii, oltre a quelli già consumati, potrebbero basarsi le prossime strategia del club azzurro, che non chiude la porta a nessun club in caso di offerte importante. Situazione che non esclude nemmeno il reparto offensivo: nel caso in cui uscisse almeno una delle pedine in attacco, il Napoli si fionderà sul Calciomercato per cercare di regalarsi gli opportuni sostituti. Tutto dipende dal futuro – e dalle offerte potenziali che possono arrivare, almeno potenzialmente, sulla scrivania del club partenopeo – di Victor Osimhen, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Diversi sono i nomi accostati alin queste primissime settimane di– non ancora ufficialmente iniziato, ma già ampiamente nel vivo -, con situazioni molto chiacchierate in entrate e anche in uscita. Proprio dai possibili addii, oltre a quelli già consumati, potrebbero basarsi le prossime strategia delazzurro, che non chiude la porta a nessunin caso di offerte importante. Situazione che non esclude nemmeno il reparto offensivo: nel caso in cui uscisse almeno una delle pedine in attacco, ilsi fionderà sulper cercare di regalarsi gli opportuni sostituti. Tutto dipende dal futuro – e dalle offerte potenziali che possono arrivare, almeno potenzialmente, sulla scrivania delpartenopeo – di Victor Osimhen, ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - cn1926it : #Malcuit ai saluti, lascia il #Napoli: sulle sue tracce 3 club francesi - ProfidiAndrea : ???? #Napoli, nuovo prestito per Gaetano? Contatti con la #Salernitana 7 gol e 5 assist in #SerieBKT con la… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, un club di #SerieA sulle tracce di #Gaetano ?? Il ragazzo verrà prima valutato da #Spalletti #LeBombeDiVlad #… -