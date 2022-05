Bimba investita a Palermo da un'auto, ricoverata in ospedale (Di domenica 29 maggio 2022) Una Bimba di 3 anni di Monreale è stata investita ieri sera in via Barcarello a Sferracavallo, quartiere di Palermo, da un'auto guidata da un giovane. La bambina stava passeggiando con i genitori ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) Unadi 3 anni di Monreale è stataieri sera in via Barcarello a Sferracavallo, quartiere di, da un'guidata da un giovane. La bambina stava passeggiando con i genitori ...

Advertising

palermo24h : Palermo, bimba di 3 anni investita in via Barcarello è grave in ospedale - GDS_it : Una bimba di 3 anni di Monreale è stata investita in via Barcarello, a Palermo, da un’auto guidata da un giovane. L… - ilSicilia : #Cronaca #bambina Bimba investita da un’auto a Palermo, ricoverata in prognosi riservata - LiveSiciliaPA : Bimba investita da un’auto: ricoverata in prognosi riservata - MarkBra28057135 : RT @lasiciliait: Bimba investita da un'auto mentre passeggia con i genitori: è in prognosi riservata -