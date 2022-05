Auriemma: “Napoli, arriverà un calciatore fortissimo. Lozano va via, no a Barak” (Di domenica 29 maggio 2022) Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato le operazioni di mercato condotte dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Raffaele Auriemmaai microfoni di Teleclub Italia ha fatto il punto sul le operazioni di mercato del Napoli. Queste le sue parole: “Khvicha Kvaratskhelia è molto rapido, bravo nei movimenti. Inoltre Mathias Olivera è un terzino di qualità. La notizia più bella riguarda Anguissa che resterà a Napoli perché è stato riscattato. Penso che sia una operazione giusta, anzi forse servirebbe un altro calciatore a centrocampo con le stesse caratteristiche del camerunense”. Deulofeu accostato al Napoli : “Ho fatto questo nome da tempo, ora ne parlano in tanti. Penso sia una ottima idea anche perché il Napoli è deluso dal rendimento ... Leggi su napolipiu (Di domenica 29 maggio 2022) Raffaele, giornalista, ha commentato le operazioni di mercato condotte daldi Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Raffaeleai microfoni di Teleclub Italia ha fatto il punto sul le operazioni di mercato del. Queste le sue parole: “Khvicha Kvaratskhelia è molto rapido, bravo nei movimenti. Inoltre Mathias Olivera è un terzino di qualità. La notizia più bella riguarda Anguissa che resterà aperché è stato riscattato. Penso che sia una operazione giusta, anzi forse servirebbe un altroa centrocampo con le stesse caratteristiche del camerunense”. Deulofeu accostato al: “Ho fatto questo nome da tempo, ora ne parlano in tanti. Penso sia una ottima idea anche perché ilè deluso dal rendimento ...

