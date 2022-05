Alta tensione sul viaggio di Salvini a Mosca, stupore nella Lega: c’è un nuovo consulente ex FI. Il silenzio del leghista in aereo con Draghi (Di domenica 29 maggio 2022) Era stato lo stesso Matteo Salvini a confermare alla Stampa ieri 28 maggio che il suo viaggio in Russia in «missione di pace» per parlare di un cessate il fuoco con Vladimir Putin era in cantiere da settimane. Da tempo il leader leghista avrebbe lavorato a coltivare canali di comunicazione con la diplomazia di Mosca, oltre che ucraina, ma senza coinvolgere esponenti di primo piano della Lega, come Lorenzo Fontana, vicesegretario leghista con deLega alla politica estera, che appena saputo del viaggio ha chiamato con sorpresa e preoccupazione il leader leghista: «Matteo, riflettici bene – racconta un retroscena di Emanuele Lauria su Repubblica – sii prudente, è un momento delicato. Questa cosa si può rivelare un boomerang». Dietro ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Era stato lo stesso Matteoa confermare alla Stampa ieri 28 maggio che il suoin Russia in «missione di pace» per parlare di un cessate il fuoco con Vladimir Putin era in cantiere da settimane. Da tempo il leaderavrebbe lavorato a coltivare canali di comunicazione con la diplomazia di, oltre che ucraina, ma senza coinvolgere esponenti di primo piano della, come Lorenzo Fontana, vicesegretariocon dealla politica estera, che appena saputo delha chiamato con sorpresa e preoccupazione il leader: «Matteo, riflettici bene – racconta un retroscena di Emanuele Lauria su Repubblica – sii prudente, è un momento delicato. Questa cosa si può rivelare un boomerang». Dietro ...

Advertising

Cadelux : Ancelotti ha compiuto un' impresa eccezionale. Certo non era un Real 'scarso', ma composto in gran parte da giocato… - nove__primavere : RT @grande_flagello: ?? Alta tensione tra Giorgia Meloni e Serena Bortone #oggieunaltrogiorno - fisco24_info : Gerusalemme: primi scontri sulla Spianata per la 'Marcia delle Bandiere': Alta tensione per la manifestazione celeb… - gabaelio : RT @grande_flagello: ?? Alta tensione tra Giorgia Meloni e Serena Bortone #oggieunaltrogiorno - mattinodipadova : Israele, alta tensione per la “Giornata Gerusalemme”: scontri sul Monte del Tempio -