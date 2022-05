VIDEO Camila Giorgi-Sabalenka 2-1 | highlights e sintesi L’azzurra rimonta e vola agli ottavi del Roland Garros

(Di sabato 28 maggio 2022)non si ferma più. L’italiana classe 1991 e testa di serie numero 28 supera anche la bielorussa Aryna(n.7 del seeding) con il punteggio di 4-6 6-1 6-0 e accede per la prima volta in carrieradi finale del. Dopo un primo set vinto dagrazie al break nel settimo game, la nostra portacolori alza il ritmo e, sfruttando anche qualche errore di troppo della sua avversaria, porta a casa il secondo parziale senza grossi problemi. Sulle ali dell’entusiasmonon si ferma e continua a dominare anche nel terzo set fino al netto 6-0 che chiude l’incontro. Al prossimo turno l’italiana sfiderà la russa Daria Kasatkina (testa di serie n.20)....

Il video con gli highlights del match tra Camila Giorgi e Yulia Putintseva, secondo turno del Roland Garros, match che si è concluso con la vittoria della marchigiana in due set col punteggio di 6 - 3 7 -...