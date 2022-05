Ultime Notizie Roma del 28-05-2022 ore 11:10 (Di sabato 28 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ti Promette che il donbass sarà di nuovo Ucraina con le forze russe che te lo stanno guadagnando terreno nella regione leader ceceno kadyrov afferma di essere entrato ha Seredova ex capo dell’amministrazione regionale Ucraina 6 righe dai da Notizie opposte e afferma che l’esercito Russo ha subito perdite significative ed è stato costretto a ritirarsi nell’area di sever Donetsk Toshiba e ho clonic va il presidente ucraino parla di genocidio la chiesa ortodossa di chi afferma di aver tagliato tutti i legami con la Russia dichiarando piena Indipendenza biden si prepara da parte sua inviare a chi le armi pesanti tra cui sistemi missilistici a lungo raggio la Banca Centrale russa impone nuove restrizioni per imprese Consolati cittadini italiani con conti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 maggio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ti Promette che il donbass sarà di nuovo Ucraina con le forze russe che te lo stanno guadagnando terreno nella regione leader ceceno kadyrov afferma di essere entrato ha Seredova ex capo dell’amministrazione regionale Ucraina 6 righe dai daopposte e afferma che l’esercito Russo ha subito perdite significative ed è stato costretto a ritirarsi nell’area di sever Donetsk Toshiba e ho clonic va il presidente ucraino parla di genocidio la chiesa ortodossa di chi afferma di aver tagliato tutti i legami con la Russia dichiarando piena Indipendenza biden si prepara da parte sua inviare a chi le armi pesanti tra cui sistemi missilistici a lungo raggio la Banca Centrale russa impone nuove restrizioni per imprese Consolati cittadini italiani con conti ...

