UFFICIALE – La SSC Napoli interviene sul rinnovo di Koulibaly

Advertising

NapoliAddict : UFFICIALE - Napoli, c'è il riscatto di Anguissa #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Intopic - NapoliAddict : UFFICIALE - Algeria, i convocati per le qualificazioni di Coppa d'Africa: c'è anche Ounas #Napoli… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili VIDEO – Il saluto di Olivera ai tifosi del Napoli: VIDEO – Il salu… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Mathias Olivera è un nuovo giocatore del Napoli… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli, De Laurentiis ufficializza anche Olivera: 'Benvenuto Mathias!'… -

Giuseppe Ursino , ex direttore sportivo del Crotone, è intervenuto in diretta alla radiodella S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24 . Ursino a Radio Kiss Kiss CalcioNapoli24.it è ...LaNapoli sul profilotwitter del club ha postato un video messaggio del n uovo acquisto Mathias Olivera. Comments commentsLa SSC Napoli è intervenuta sulla questione relativa al rinnovo di Kalidou Koulibaly con un comunicato stampa. In questi giorni si sta parlando molto di Kalidou Koulibaly, in particolare della sua ...Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello c ...