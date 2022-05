(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – Donaldparla anche delalla National Rifle Association e la dichiarazione, nella sua follia, è a suo modo prevedibile. Con la sintesi “di più i cittadini”, come riportato dall’Ansa, l’ex-presidente non ha certo nascosto una linea che, perfino a questo livello di follia, potrebbe essere quella dell’intero Partito repubblicano.sul: “Se inviamo armi in Ucraina, a questo punto diamole allepolemico e agguerrito come sempre, sulrilancia la folle iniziativa del procuratore Ken Paxton, il quale aveva proposto, dopo la, l’ideona diaddirittura gli insegnanti. Cosìdichiara che “se siamo in grado di inviare miliardi in ...

... i primi a schierarsi sono statigli epigoni delle tradizioni anti - imperialiste ... Dell'America di Biden, ovviamente, non di quella di, che di quel deep state era stato ...Un'Europa, invece, ristrutturata in un patto atlantico rivisto anzitutto nel budget (e Donaldl'aveva messo in agenda già prima di Joe Biden) e in un'eurozonasfoltita, ... Trump (prevedibilmente) shock sulla strage in Texas: “Giusto armare le scuole” Pensare che possa non esserci contraddizione tra il regime di Mosca e le democrazie liberali è oltre il paradosso. Ma in politica, in nome della possibilità di essere amici e alleati di chiunque, si p ...