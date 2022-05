Senato | Casellati a Salone nautico Venezia | ' Italia tiene in mezzo a tempeste e venti ostili'

(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "I miei auguri per il pieno successo di questo terzodi: simbolo di un'forte e virtuosa. ?Un'che pur neldellepiù dure e di fronte aipiùfermo il timone verso un nuovo orizzonte di speranze e di opportunità". Lo scrive in un messaggio il presidente del, Elisabetta. "Ancora una volta, grazie alla collaborazione della Marina militare, il prodigioso cantiere navale della Serenissima -sottolinea la seconda carica dello Stato- torna ad essere protagonista della vita di: fucina di idee e progetti oltre che scrigno di arte, cultura e antiche maestrie. ...

AndreaGressani : Anche la Casellati perde tempo a fare inutili polemiche su mascherine indossate in aula al senato. Ci siamo già cop… - diStasioStefano : Senatrice Granato espulsa dal Senato - Il video - marco_disca : RT @sole24ore: La presidente del Senato Casellati: Pnrr da rivedere - Peppezappulla : RT @durezzadelviver: Da leggere. - IacobellisT : RT @RadioRadioWeb: 'Le dispongo di allontanarsi; o mette la mascherina, o se ne va': è secco l'obbligo che la presidente del Senato Casella… -

Sarà il Presidente delMaria Elisabetta Alberti, ad aprire l'evento dedicato ad Economia e Salute , due grandi temi di attualità interpretati per l'occasione da Edmund Strother Phelps , Premio Nobel per l'...Lo afferma la presidente delMaria Elisabetta Alberti, dialogando con Bruno Vespa al Forum in Masseria presso Masseria Li Reni. "L'Europa sia capace di avere una idea, di parlare una ...Lo scrive in un messaggio il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Pubblicità "Ancora una volta, grazie alla collaborazione della Marina militare, il prodigioso cantiere navale della ...Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Con la scomparsa del cardinale Angelo Sodano viene meno una delle figure più eminenti nel dialogo per un'Europa delle culture e delle fedi – allargata a Est. In tempi di g ...