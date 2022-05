“Scusi, lei spaccia?”, per i giudici la citofonata di Salvini ha rallentato le indagini al Pilastro di Bologna (Di sabato 28 maggio 2022) “Scusi, lei spaccia?”: la celebre citofonata di Matteo Salvini da ministro degli Interni a casa della famiglia Labidi-Razza nel quartiere Pilastro di Bologna durante la campagna elettorale per le Regionali del 21 gennaio 2020 avrebbe inficiato le indagini della Squadra mobile e della Dda, i cui fari erano già puntati su quella specifica zona della città. Il leader leghista accusava un ragazzo allora 17enne di trafficare droga nel quartiere. Due giorni fa un blitz delle forze dell’ordine ha portato a diversi arresti in quel triangolo di strade tra via Frati, via Deledda e via Casini: 25 provvedimenti cautelari e numerose perquisizioni: tra gli indagati c’è anche la famiglia Labidi-Razza: il padre è stato arrestato, la madre è indagata mentre il figlio è stato sottoposto ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “, lei?”: la celebredi Matteoda ministro degli Interni a casa della famiglia Labidi-Razza nel quartieredidurante la campagna elettorale per le Regionali del 21 gennaio 2020 avrebbe inficiato ledella Squadra mobile e della Dda, i cui fari erano già puntati su quella specifica zona della città. Il leader leghista accusava un ragazzo allora 17enne di trafficare droga nel quartiere. Due giorni fa un blitz delle forze dell’ordine ha portato a diversi arresti in quel triangolo di strade tra via Frati, via Deledda e via Casini: 25 provvedimenti cautelari e numerose perquisizioni: tra gli indagati c’è anche la famiglia Labidi-Razza: il padre è stato arrestato, la madre è indagata mentre il figlio è stato sottoposto ...

matteosalvinimi : “Scusi, lei spaccia?”. Oggi maxi operazione antidroga al Pilastro a Bologna. Coinvolta anche la famiglia a cui ave… - PieraSalvati : RT @marta_pellizzi: Anziana: 'Signorina, signorina, scusi, mi può accompagnare? Non ce la faccio.' Io: 'Mi piacerebbe, ma sono cieca e non… - neXtquotidiano : “Scusi, lei spaccia?”, per i giudici la citofonata di #Salvini ha rallentato le indagini al Pilastro di Bologna - Maria25760009 : 'scusi lei rallenta le indagini contro lo spaccio?' #SalviniPagliaccio - Citi70Pl : RT @AssClienti: -sono stato contattato da voi ma non ho potuto rispondere -sì, ci aveva chiesto assistenza tecnica e l'abbiamo richiamata -… -