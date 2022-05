Ray Liotta | stasera su SKY l' omaggio all' attore scomparso | la programmazione

(Di sabato 28 maggio 2022) Dasu Sky unadedicata a Ray, l'interprete di Quei bravi ragazziil 26 maggio 2022 a soli 67 anni. Sky rendea Raya soli 67 anni, con unaa lui dedicata. Nella sua quarantennale carriera ha interpretato successi come Qualcosa di travolgente, dove ha ottenuto la nomination come migliornon protagonista ai Golden Globe nel 1987, e Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, che lo consacra tra le celebrità di Hollywood. LaPer ricordarlo,su Sky Cinema Due, dalle 21:15, saranno trasmesse due grandi pellicole che lo vedono protagonista, tutte anche in streaming su NOW e disponibili on demand su Sky. ...

Sky rende omaggio a, scomparso a soli 67 anni, con una programmazione a lui dedicata. Nella sua quarantennale carriera ha interpretato successi come Qualcosa di travolgente , dove ha ottenuto la nomination ..."Conserverò l'amore diper sempre", queste le toccanti parole della compagna dell'attorecon il quale avrebbe dovuto sposarsi. 'La mia vita in questi ultimi due anni è stata semplicemente magica', esordisce così la fidanzata diJacy Nittolo che in un post toccante ...impegnata in un avventuroso fine settimana di passione con lo yuppie Charlie Driggs (Jeff Daniels), film che vale a Liotta la nomination come miglior attore non protagonista ai Golden Globe del 1987.La compagna di Ray Liotta Jacy Nittolo ha rotto il silenzio a pochi giorni dalla morte dell'attore. I due avrebbero dovuto sposarsi a breve.