M5S: Patuanelli, 'alleanza con Pd per progetto Paese, stop scontro su differenze' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La nostra alleanza" con il Pd "deve essere inserita in un progetto per il Paese, sulle cose che ci uniscono e sulla valorizzazione delle eventuali differenze, non in un continuo scontro sulle differenze. È qualcosa che non stiamo facendo ed è ora di iniziare". Lo dice, in un'intervista a 'La Stampa', il ministro per le Politiche agricole e capo delegazione del Pd al Governo, Stefano Patuanelli. "Le primarie -aggiunge- possono essere uno strumento utile, ma si deve partire da un progetto per la Sicilia, non dai nomi. Lo stesso discorso vale per il Lazio e per tutta l'Italia, perché non c'è ancora una piattaforma in cui ci si confronta sulle cose. Da tempo si segue il flusso della quotidianità, senza disegnare un ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La nostra" con il Pd "deve essere inserita in unper il, sulle cose che ci uniscono e sulla valorizzazione delle eventuali, non in un continuosulle. È qualcosa che non stiamo facendo ed è ora di iniziare". Lo dice, in un'intervista a 'La Stampa', il ministro per le Politiche agricole e capo delegazione del Pd al Governo, Stefano. "Le primarie -aggiunge- possono essere uno strumento utile, ma si deve partire da unper la Sicilia, non dai nomi. Lo stesso discorso vale per il Lazio e per tutta l'Italia, perché non c'è ancora una piattaforma in cui ci si confronta sulle cose. Da tempo si segue il flusso della quotidianità, senza disegnare un ...

Advertising

tempoweb : Il #governo #Draghi perde pezzi? La minaccia di #Patuanelli agita la maggioranza #rifiuti #termovalorizzatore #m5s… - Mariano_Amelio : @VivoLibera la scelta di #Patuanelli è azzeccata! perchè sono maggiormente #Conte e #M5S a fare pena! per gli iscr… - damorantonio : RT @MarcoTastardi: 'Caro Vincenzo, io non penso ci sia alcun deficit. Ma tu che pensi ci sia, dai un contributo intervenendo sempre e solo… - MarcoTastardi : 'Caro Vincenzo, io non penso ci sia alcun deficit. Ma tu che pensi ci sia, dai un contributo intervenendo sempre e… - Arturo_Parisi : RT @ilgiornale: Spadafora attacca: 'Stiamo pagando il deficit politico di Conte'. Ira Patuanelli: 'Intervieni sempre e solo contro'. La Tav… -