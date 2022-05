Le dolenze delle attiviste di Instagram e noi | poveri noi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 maggio 2022) La prima volta che capii che una donna poteva essere la parte forte d’una dinamica interpersonale avevo diciott’anni, e c’entrava Ray Liotta. Era uscito Quei bravi ragazzi, e Luca S. era andato a vederlo coi suoi amici. Luca S. era quello che si accoppiava con la mia compagna di banco. Impressionato dai personaggi cinematografici come possono esserlo i ragazzini, il giorno dopo venne a prenderla a scuola con quelli che, tapino, s’illudeva potessero essere i suoi nuovi modi da mafioso di provincia. Senza neanche scendere dalla Vespa, la abbrancò e le disse: io sono il tuo uomo e tu sei la mia donna. Lei rispose: guarda che noi siamo solo amici. Ci avrei messo un bel po’ di anni a far diventare quell’illuminazione comportamento, perché avevo pur sempre avuto una madre per cui il desiderio maschile era sacro, e perché qualunque psicanalista saprebbe spiegarvi che tra capire una dinamica e ...