Gustavo Petro e la possibilità di una “prima sinistra” in Colombia

In Colombia, l'unico paese dell'America Latina in cui la sinistra non ha mai governato neanche durante il periodo della cosiddetta "marea rosa", è in testa il candidato

La candidatura di, a suo tempo combattente del M - 19 e da molto tempo leader indiscusso della sinistra colombiana raggruppata nel Polo Historico, costituirebbe un vero e proprio ...Secondo i sondaggi, ampiamente favorito al primo turno è il leader della coalizione di sinistra Pacto Histórico,. Lo sfideranno cercando di accreditarsi per un eventuale ...La possibile vittoria del candidato di sinistra alle presidenziali di domenica potrebbe modificare gli storici rapporti tra Washington e Bogotà ...Gustavo Petro, ex guerrigliero, oltre che senatore e sindaco della capitale Bogotà per tre anni, è in testa ai sondaggi a pochi giorni dal primo turno. Sarebbe una sconfitta inedita per l’eterna elite ...