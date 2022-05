DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: uno-due Ferrari nel primo colpo della Q3! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 17.02 Verstappen non si migliora, mentre Norris sì, ma è quinto a 0.473. Ha rischiato tantissio all’ultima curva Max nell’ultima curva. 17.01 Verstappen si lancia per il suo giro! 17.00 Nel frattempo tornano tutti ai box. C’è da aspettare perché la pista si sta gommando per cui Leclerc e Sainz non sono certi di essere davanti. 16.59 Alonso è quinto a 0.871. 16.56 LECLERC E SAINZ!!!!! primo e secondo. Il monegasco davanti con il crono di 1:11.376 a precedere lo spagnolo di 0.225. Perez è terzo a 0.253 e Verstappen è 0.290. Un giro pazzesco di Charles! Norris è quinto a 1.075, Hamilton sesto a 1.184. Russell è settimo a 1.259. 16.54 Leclerc è il primo a uscire. ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 17.02 Verstappen non si migliora, mentre Norris sì, ma è quinto a 0.473. Ha rischiato tantissio all’ultima curva Max nell’ultima curva. 17.01 Verstappen si lancia per il suo giro! 17.00 Nel frattempo tornano tutti ai box. C’è da aspettare perché la pista si sta gommando per cui Leclerc e Sainz non sono certi di essere davanti. 16.59 Alonso è quinto a 0.871. 16.56 LECLERC E SAINZ!!!!!e secondo. Il monegasco davanti con il crono di 1:11.376 a precedere lo spagnolo di 0.225. Perez è terzo a 0.253 e Verstappen è 0.290. Un giro pazzesco di Charles! Norris è quinto a 1.075, Hamilton sesto a 1.184. Russell è settimo a 1.259. 16.54 Leclerc è ila uscire. ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ? LAMPO RED BULL: PEREZ FIRMA LE #FP3 ?? Incertezza totale per le qualifiche, in diretta alle 16 su Sky Sport F1, c… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Monaco: le qualifiche alle 16 LIVE da Montecarlo. Alle 13 le #FP3 in diretta su Sky Sport F1 e Sky… - GiulioGandolfi : RT @SkySportF1: ?? CONTINUA IL PESSIMO MOMENTO DI RICCIARDO: 14° in griglia ? Bene Vettel e Alonso, che accedono al #Q3 LIVE ? https://t.co… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? CONTINUA IL PESSIMO MOMENTO DI RICCIARDO: 14° in griglia ? Bene Vettel e Alonso, che accedono al #Q3 LIVE ? https://t.co… -