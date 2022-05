Da André Silva a Higuain Tante attese, poche reti nonostate i soldi spesi (Di sabato 28 maggio 2022) Pippo Inzaghi si è ritirato nel 2012 dopo undici stagioni con i rossoneri. Il 46enne di Piacenza ha segnato la bellezza di 126 reti in 300 presenze complessive con il Milan e dal suo ritiro quella ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Pippo Inzaghi si è ritirato nel 2012 dopo undici stagioni con i rossoneri. Il 46enne di Piacenza ha segnato la bellezza di 126in 300 presenze complessive con il Milan e dal suo ritiro quella ...

Advertising

ceritasemalam19 : @infomilanid Andre Silva ???? - usaputro : @Info4_Milanisti Andre Silva ?? - _gIgAcHaD1234 : @agad85 @MilanNewsit Andre silva era bravo - Nicknickolass1 : @Peppe3112_ È rimasto ancora Andre Silva... l'investimento A. Silva è Rebiç - Cristoincroce1 : RT @SantiXVl: Ricorda Marco Van Basten | Andre Silva 5 Primo gol in serie A dopo solo 6 mesi ma non me la sento di infamarlo troppo. Ho sp… -

Da André Silva a Higuain Tante attese, poche reti nonostate i soldi spesi Da salvare Gianluca Lapadula per l'impegno, non certo André Silva una vera e propria meteora in rossonero. La vera delusione, però, è stata Gonzalo Higuain che è durato solo sei mesi. Per l'argentino ... Brasile, Lula guadagna terreno su Bolsonaro per presidenziali ... il 48% dei brasiliani voterebbero per Lula da Silva, contro il 27% per Bolsonaro. Un precedente ... poi la senatrice Simone Tebet e il centrista André Janones. 27 maggio 2022 QUOTIDIANO NAZIONALE Da salvare Gianluca Lapadula per l'impegno, non certouna vera e propria meteora in rossonero. La vera delusione, però, è stata Gonzalo Higuain che è durato solo sei mesi. Per l'argentino ...... il 48% dei brasiliani voterebbero per Lula da, contro il 27% per Bolsonaro. Un precedente ... poi la senatrice Simone Tebet e il centristaJanones. 27 maggio 2022 Da André Silva a Higuain Tante attese, poche reti nonostate i soldi spesi