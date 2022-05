Covi vince sulla Marmolada | Hindley a un passo dalla vittoria del Giro

(Di sabato 28 maggio 2022) Una giornata memorabile per Alessandroe Jaiald’Italia. Il 23enne corridore della Bora-Hansgrohe è protagonista in questa giornata e impreziosisce questa stagione, dove aveva vinto la Vuelta Murcia e una tappa alla...

DIRETTA/ Giro d'Italia 2022: Alessandrola 20tappa, Hindley in rosa! Vincenzo Nibali difende il suo quarto posto e anzi aumenta il margine di vantaggio nei confronti di Pello Bilbao, di ...Due grandi protagonisti sulla Marmolada, penultima tappa del Giro d'Italia 2022: Alessandroe l'australiano Jai Hindley. Il varesino della UAE ha vinto una tappa da leggenda superando da solo in fuga Pordoi e Marmolada per firmare l'impresa più bella della sua carriera. Jay Hindley ha ...Alessandro Covi estrae dal cilindro una prestazione fenomenale vincendo a mani basse la ventesima tappa del Giro d'Italia 2022. Il giovane corridore azzurro si è imposto nel segmento principe della Co ...Per l’Italia quarto successo di tappa dopo quelli di Dainese, Oldani e Ciccone. La maglia rosa è sulle spalle di Jai Hindley, che ora ha 1’25” di vantaggio su Carapaz e 1’51” su Landa Il 23enne è il q ...