Checco Zalone torna con un tour nei teatri e presenta la nuova hit estiva (video)

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO I 'Sulla Barca dell'Oligarca' la nuova canzone di Checco Zalone. Il comico torna a teatro con il nuovo spetta… - LaStampa : Checco Zalone, la nuova hit: 'Sulla barca dell'oligarca' - RaiNews : Non poteva riuscirci che #checcozalone a fare satira con una canzone che si candida a diventare un tormentone: 'Sul… - rossbrescia : Checco Zalone - Sulla barca dell'Oligarca - Luxgraph : Checco Zalone torna con un nuovo video (animato): «Sulla barca dell’oligarca» #corriere #news #2022 #italy #world… -

LECCE - Nuovo brano per: il comico pugliese, dopo l'apparizione pubblica a Sanremo 2022, torna a suo modo con l'ironia irriverente che lo contraddistingue e che non risparmia alcun argomento, pubblicando in ..., in media, ha incassato al box office tra i 45 e i 65 milioni. Con un solo film: con Quo vado nel 2016 ha battuto ogni incasso diventando l'italiano più visto di sempre, con Sole a ...Checco Zalone ha annunciato un tour nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo e pubblicato la nuova hit estiva Checco Zalone torna con un tour nei teatri di tutta Italia dopo undici anni ...Il testo e il significato del nuovo brano di Checco Zalone, intitolato Sulla barca dell'oligarca, uscita proprio il 27 maggio 2022 ...