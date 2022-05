Calciomercato Serie A LIVE: la Juve punta Kostic, Zaniolo e altri due colpi per il Milan (Di sabato 28 maggio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 28 MAGGIO Per Cristante c’è la fila: Juve, Siviglia e Milan, lui vuole la Roma (CLICCA QUI)Zaniolo e altri due, così il Milan cerca i colpi da Champions (CLICCA QUI)Calciomercato Juventus, l’ultima idea è Kostic dell’Eintracht (CLICCA QUI) VENERDI ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 28 MAGGIO Per Cristante c’è la fila:, Siviglia e, lui vuole la Roma (CLICCA QUI)due, così ilcerca ida Champions (CLICCA QUI)ntus, l’ultima idea èdell’Eintracht (CLICCA QUI) VENERDI ...

Advertising

Gazzetta_it : Come vice Vlahovic ora spunta Muriel: il piano Juve #calciomercato - Gazzetta_it : Idea Milan: De Ketelaere (ma costa più di Berardi). Deulofeu affare per il Napoli #calciomercato La borsa di Pedullà - Gazzetta_it : Attacco Juve, Kean e Morata più fuori che dentro. Ecco chi giocherà con Vlahovic - Bubu_Inter : RT @CorSport: Calciomercato #Inter: i colpi in canna da #Bremer a #Dybala ?? - CalcioOggi : Calciomercato Inter: i colpi in canna da Bremer a Dybala, ma prima via un big - Corriere dello Sport -