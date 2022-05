Cagliari, il Torino ci prova per Joao Pedro: attenzione alla Fiorentina (Di sabato 28 maggio 2022) Il Torino valuta le richieste di Joao Pedro per affondare il colpo, sullo sfondo attenzione alla Fiorentina Joao Pedro lascerà con ogni probabilità il Cagliari in estate, soprattutto dopo la retrocessione. Le richieste dell’italo-brasiliano sono di un triennale a circa 1.5 milioni netti a stagione. Il Torino valuta le richieste e attende anche la decisione di Belotti. Nel frattempo attenzione alla Fiorentina, che come riportato da La Nazione, potrebbe inserirsi per l’attaccante rossoblù VIDEO I DIECI GOL PIU’ DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Ilvaluta le richieste diper affondare il colpo, sullo sfondolascerà con ogni probabilità ilin estate, soprattutto dopo la retrocessione. Le richieste dell’italo-brasiliano sono di un triennale a circa 1.5 milioni netti a stagione. Ilvaluta le richieste e attende anche la decisione di Belotti. Nel frattempo, che come riportato da La Nazione, potrebbe inserirsi per l’attaccante rossoblù VIDEO I DIECI GOL PIU’ DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

