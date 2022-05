Binance si registra con il regolatore italiano tra i piani di espansione in Europa (Di sabato 28 maggio 2022) Binance ha affermato lo scorso 27 maggio che la sua entità legale in Italia si è registrata presso l’autorità di regolamentazione del paese, poiché il principale scambio di criptovalute cerca di guadagnare terreno in Europa. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Gli hacker rubano 80 milioni di dollari al progetto di criptovaluta Beanstalk La registrazione di Binance Italia, istituita nei mesi scorsi, potrebbe potenzialmente rendere l’azienda più responsabile e ridurre le prospettive di riciclaggio di denaro. Binance ha affermato che ora potrebbe aprire uffici in Italia ed espandere il team locale. La società è uno dei 14 operatori di asset virtuali ad essere iscritti all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), che regola l’industria delle ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 28 maggio 2022)ha affermato lo scorso 27 maggio che la sua entità legale in Italia si èta presso l’autorità di regolamentazione del paese, poiché il principale scambio di criptovalute cerca di guadagnare terreno in. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> Gli hacker rubano 80 milioni di dollari al progetto di criptovaluta Beanstalk Lazione diItalia, istituita nei mesi scorsi, potrebbe potenzialmente rendere l’azienda più responsabile e ridurre le prospettive di riciclaggio di denaro.ha affermato che ora potrebbe aprire uffici in Italia ed espandere il team locale. La società è uno dei 14 operatori di asset virtuali ad essere iscritti all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), che regola l’industria delle ...

