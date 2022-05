Almanacco del 28-05-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022) al parco del giorno giovedì 26 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Filippo Neri che deriva dal greco Filippo composto del verbo offrire in amare hippos cavallo può essere tradotto come amante dei cavalli o per estensione esperto abile con i cavalli dice il proverbio adatto i complimenti e luoghi Ei momenti sono andati oggi i miei Buongiorno Nicola Piovani Luca Toni Noi andiamo a fare gli auguri ad Antonello e a Federica Ciao Federica Buona giornata 26 maggio 1805 Napoleone viene Incoronato re d’Italia nel Duomo di Milano sarà l’ultimo dei sovrani italiani Cinto con la Corona Ferrea unala fine del regno longobardo 26 maggio 1897 esce a Londra Dracula romanzo di Bram Stoker con protagonista il celebre vampiro figura ripresa poi da un numero pressoché incalcolabile di opere letterarie e cinematografiche 26 maggio 1994 il telescopio spaziale Hubble Fornisce la ...