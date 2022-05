Alessia Marcuzzi valigie pronte per Rai 2? Da Mara Venier non conferma nulla (Di sabato 28 maggio 2022) E’ stata una delle ospiti della puntata di Domenica IN Show del 27 maggio 2022 Alessia Marcuzzi. Bella, simpatica e sempre sorridente, la conduttrice dopo questo anno e mezzo sabatico sembra essere rinata. E a quanto pare presto la rivedremo di nuovo in tv. I rumors la vogliono pronta per la nuova stagione televisiva di Rai 2 anche se ieri sera Alessia non ha confermato o smentito le voci che sono circolate in queste ore. E’ stata Mara Venier a far capire in modo esplicito che di proposte ad Alessia in questi mesi ne sono arrivate, e anche tante, ma che è sempre stata lei a dire di no. La Marcuzzi dal canto suo ha spiegato che dopo due anni di pandemia, le priorità di tutti sono un po’ cambiate, come le sue. E visto che fa anche altro nella vita e può ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 maggio 2022) E’ stata una delle ospiti della puntata di Domenica IN Show del 27 maggio 2022. Bella, simpatica e sempre sorridente, la conduttrice dopo questo anno e mezzo sabatico sembra essere rinata. E a quanto pare presto la rivedremo di nuovo in tv. I rumors la vogliono pronta per la nuova stagione televisiva di Rai 2 anche se ieri seranon hato o smentito le voci che sono circolate in queste ore. E’ stataa far capire in modo esplicito che di proposte adin questi mesi ne sono arrivate, e anche tante, ma che è sempre stata lei a dire di no. Ladal canto suo ha spiegato che dopo due anni di pandemia, le priorità di tutti sono un po’ cambiate, come le sue. E visto che fa anche altro nella vita e può ...

