X Factor, Rkomi è il quarto giudice della nuova edizione dello show (Di venerdì 27 maggio 2022) La squadra dei giudici della nuova edizione di X Factor è al completo. Dopo il ritorno a casa di Fedez, la sorpresa di Ambra Angiolini e l’esordio di Dargen D’Amico, la produzione del talent show di Sky ha annunciato chi sarà il quarto e ultimo giudice. Si tratta di Rkomi che, dopo l’incredibile successo dell’album Taxi Driver, vincitore di cinque dischi di platino, e dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Insuperabile, va a chiudere la quartina dei giudici del programma di quest’anno. «Dal banco di scuola al tavolo dei giudici per dare consigli e continuare a imparare cose nuove: non vedo l’ora di conoscervi tutti», ha annunciato Rkomi nel video dell’annuncio. Visualizza questo post su ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) La squadra dei giudicidi Xè al completo. Dopo il ritorno a casa di Fedez, la sorpresa di Ambra Angiolini e l’esordio di Dargen D’Amico, la produzione del talentdi Sky ha annunciato chi sarà ile ultimo. Si tratta diche, dopo l’incredibile successo dell’album Taxi Driver, vincitore di cinque dischi di platino, e dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Insuperabile, va a chiudere la quartina dei giudici del programma di quest’anno. «Dal banco di scuola al tavolo dei giudici per dare consigli e continuare a imparare cose nuove: non vedo l’ora di conoscervi tutti», ha annunciatonel video dell’annuncio. Visualizza questo post su ...

Advertising

IlContiAndrea : Io avrei messo una seconda donna in giuria: Carmen Consoli o Simona Ventura, quest’ultima per chiudere il cerchio d… - rtl1025 : ?? #Rkomi è il quarto giudice di @XFactor_Italia: esordio assoluto per il cantante, con cui si completa il tavolo de… - nextojortini : RT @matuuzm: Dargen e Rkomi giudici a X factor dimostrano ancora una volta che la musica italiana è una repubblica fondata su Amadeus, pass… - perfextnoww : FEDEZ, RKOMI, DARGEN D’AMICO E AMBRA ANGIOLINI COME GIUDICI DI X FACTOR CONDUZIONE DI FRANCESCA MICHIELIN la potenz… - SMSNEWSOFFICIAL : #RKOMI in giuria a @XFactor_Italia 2022: si completa il tavolo della nuova stagione -