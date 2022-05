VIDEO Giro d’Italia 2022, highlights tappa di oggi: Bouwman vince in fuga, i big si marcano in montagna (Di venerdì 27 maggio 2022) Koen Bouwman ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2022. L’olandese si è imposto al Santuario di Castelmone, al termine di una giornata in salita tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. L’alfiere della Jumbo Visma ha preceduto lo svizzero Mauro Schmid, reo di avere un po’ stretto Andrea Vendrame all’ultima curva. Terzo posto di Alessandro Tonelli. La fuga è arrivata ancora una volta, mentre i big sono rimasti guardinghi. Mikel Landa ha provato un po’ a smuovere le acque, ma non ha fatto la differenza su Richard Carapaz e Jai Hindley. Richard Carapaz resta in maglia rosa con 3 secondi di vantaggio su Hindley e 1’05” su Landa. vincenzo Nibali ha tenuto botta: ha perso inizialmente contatto, ma poi è riuscito a rientrare. Lo Squalo conserva il quarto posto in ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Koenha vinto la diciannovesimadel. L’olandese si è imposto al Santuario di Castelmone, al termine di una giornata in salita tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. L’alfiere della Jumbo Visma ha preceduto lo svizzero Mauro Schmid, reo di avere un po’ stretto Andrea Vendrame all’ultima curva. Terzo posto di Alessandro Tonelli. Laè arrivata ancora una volta, mentre i big sono rimasti guardinghi. Mikel Landa ha provato un po’ a smuovere le acque, ma non ha fatto la differenza su Richard Carapaz e Jai Hindley. Richard Carapaz resta in maglia rosa con 3 secondi di vantaggio su Hindley e 1’05” su Landa.nzo Nibali ha tenuto botta: ha perso inizialmente contatto, ma poi è riuscito a rientrare. Lo Squalo conserva il quarto posto in ...

