Uomini e donne, volano coltelli tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lei sabato sarà a Verissimo (Di venerdì 27 maggio 2022) Amore ritrovato tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? All'inizio sembrava di sì, ora invece è tutto cambiato. In questi mesi i due si sono trovati nello studio di Canale 5 a Uomini e donne e sin da subito lui ha cercato di avere dei contatti. Prima sguardi e parole, poi balli romantici e lacrime. A questo punto, in tanti hanno pensato che in effetti ci fosse la possibilità di riaprire le porte. Ma non è così. Il Guarnieri ha cercato in tutti i modi di attirare l'attenzione di Platano. Addirittura dopo aver dichiarato il suo interesse per Gloria, era scoppiato in lacrime ascoltando una canzone che ricordava la loro storia d'amore. Questa per Ida, ancora molto presa da lui, ha rappresentato un invito a ricostruire tutto. Infatti, è uscita dallo studio per cercarlo.

