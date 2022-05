Ultime Notizie Roma del 27-05-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco vita in studio una bimba di 6 mesi ricoverata da inizio Maggio all’ospedale di Padova per emorragia cerebrale è stata trovata positiva alla cocaina sul caso sono stati sentiti i genitori perché tra le ipotesi prese in considerazione dai carabinieri anche quella che la piccola abbia subito dei maltrattamenti la bimba come riportano i giornali locali era stata trasferita d’urgenza dell’ospedale di Chioggia il 9 maggio dove era stata portata in preda malessere vomito sarebbero stati notati anche traumi sul corpicino ancora cronaca altri due arresti a Palermo nell’ambito dell’inchiesta sulle false vaccinazioni contro il covid i presso Lab fiera del Mediterraneo gli agenti della Digos hanno eseguito un ordine di arresto domiciliari per corruzione falso ideologico e peculato emessa dal GIP di ...