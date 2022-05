Tutto quello che devi sapere prima di guardare Strangers Things 4 Vol. 1 (Di venerdì 27 maggio 2022) La serie-fenomeno di Matt e Ross Duffer, una delle poche che negli ultimi anni è già riuscita a guadagnarsi il titolo di cult globale, è finalmente tornata. Il primo capitolo di Stranger Things 4 (qui il trailer) – il drama che ha sempre avuto il merito di riportare in auge il vintage Anni ’80 e il genere horror-fantasy – è finalmente disponibile su Netflix dal 27 maggio 2022, dopo tanti rinvii delle riprese a causa della pandemia. La seconda parte, invece, è prevista a luglio 2022. Vi raccomandiamo... La casa di carta - Corea: in arrivo a giugno il remake della serie Netflix Come si legge su Vanity Fair, in seguito alla pubblicazione della terza stagione nell’estate del 2019, era evidente che i fratelli Duffer dovessero decidere in che modo proseguire la storia di Undici e dei sui amici. Insomma, dovevano ... Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) La serie-fenomeno di Matt e Ross Duffer, una delle poche che negli ultimi anni è già riuscita a guadagnarsi il titolo di cult globale, è finalmente tornata. Il primo capitolo di Stranger4 (qui il trailer) – il drama che ha sempre avuto il merito di riportare in auge il vintage Anni ’80 e il genere horror-fantasy – è finalmente disponibile su Netflix dal 27 maggio 2022, dopo tanti rinvii delle riprese a causa della pandemia. La seconda parte, invece, è prevista a luglio 2022. Vi raccomandiamo... La casa di carta - Corea: in arrivo a giugno il remake della serie Netflix Come si legge su Vanity Fair, in seguito alla pubblicazione della terza stagione nell’estate del 2019, era evidente che i fratelli Duffer dovessero decidere in che modo proseguire la storia di Undici e dei sui amici. Insomma, dovevano ...

