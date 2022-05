(Di venerdì 27 maggio 2022) "Ripartire, ricominciare, riprendere": con questo triplice slogan, presso l'Opera Salesiana di Salerno, prende il via la XXXVII edizione di "Festinsieme", la grande festa del quartieree della ...

Advertising

CorriereAlbaBra : Torna la processione di Maria Ausiliatrice a Bra, come sempre organizzata dall’Istituto salesiano “San Domenico Sav… - salernonotizie : “Festinsieme”, domenica 29 maggio torna processione mariana per strade del Carmine - GazzettaSalerno : Torna la processione di Maria Ausiliatrice al Carmine. - lecodisavona : Dopo dua anni torna la processione al Santuario Madonna del Monte - positanonews : #Copertina #Cronaca #Cultura Santa Maria di Casarlano 2022 torna la processione -

Dopo la santa messa delle 18 partirà la tradizionale, durante la quale i giovani recano a spalla per le strade del quartiere le statue di Maria Ausiliatrice e di San Giovanni Bosco. Sarà ...A Tarquiniain grande stile e con significative novità la tradizionale infiorata del Corpus Domini. Sabato ...10 il Vescovo Gianrico Ruzza presiederà l'eucaristia e da dove partirà la...TARQUINIA – A Tarquinia torna in grande stile e con significative novità la ... ore 10 il Vescovo Gianrico Ruzza presiederà l’eucaristia e da dove partirà la processione del Corpus Domini, sino a ...A Tarquinia torna in grande stile e con significative novità la tradizionale infiorata del Corpus Domini. Sabato 18 giugno il corso principale della città si coprirà di un manto di petali colorati dis ...