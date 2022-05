Terremoti | scossa di magnitudo 6 3 nello stato asiatico di Timor Est

(Di venerdì 27 maggio 2022) C’èun terremoto di6.3diEst nel Sud Est. Per l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l’ipocentro dellaindividuato a una profondità di 68 km, intorno alle 11.36 (ora locale, 4.36 ora italiana) ed èemanato l’allarme tsunami: l’onda anomala provocata dal terremoto potrebbe colpire la regione dell’Oceano Indiano. DATI #RIVISTI #terremoto Mw 6.3 ore 04:36 IT del 27-05-2022,Leste Land Prof=68Km #INGV 31244451 https://t.co/tY3sTJxnOh — INGV(@INGV) May 27, 2022 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto nel piccolo Stato di Timor Est, nel Sud Est asiatico. Ne dà notizia l'Isti… - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato nel piccolo Stato di Timor Est, nel Sud Est asiatico. L'ipocentro è s… - lillydessi : Terremoti: scossa di magnitudo 6.3 a Timor Est, in Asia - Ultima Ora - Agenzia ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Un terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato nel piccolo Stato di Timor Est, nel Sud Est asiatico. L… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Un terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato nel piccolo Stato di Timor Est, nel Sud Est asiatico. L'ipocentro è stato i… -

Un terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto nel piccolo Stato di Timor Est, nel Sud Est asiatico. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato individuato a una ...A segnalarlo è l'INGV sottolineando che laè avvenuta alle 4.40 circa ora italiana ad una ... Gabriele Bianchi si difende: "Non l'ho toccato nemmeno con un dito", scosse violente in ...Cingoli, 27 maggio 2022 – Nel pomeriggio di ieri, alle 17.18, una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.6 è stata localizzata nel Comune di Cingoli.Scosse terremoto in tutto il mondo. ATimor Est e Perù le più forti. La terra trema ancora anche in Italia, Libia e Slovenia ...