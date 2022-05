Salernitana: scelta fatta per Ribery (Di venerdì 27 maggio 2022) Franck Ribery resterà a Salerno anche il prossimo anno. La salvezza della Salernitana ha fatto scattare il rinnovo automatico per l'attaccante... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Franckresterà a Salerno anche il prossimo anno. La salvezza dellaha fatto scattare il rinnovo automatico per l'attaccante...

La Salernitana aspetta Nicola: le news sul rinnovo dell'allenatore Ma intanto la Salernitana aspetta Nicola, scelta convinta e condivisa da Iervolino e Sabatini FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calcio Serie A e altri campionati: le Top 11 del CIES Con ... Salernitana: la scelta di Djuric sul rinnovo Commenta per primo Si avvicina il rinnovo con la Salernitana per Milan Djuric . Lo riporta La Gazzetta dello Sport , secondo cui l'offerta presentata al giocatore dal club granata consiste in un biennale con opzione per il terzo anno: il suo agente ... Calciomercato.com Salernitana, Nicola arriva il rinnovo: Ieri si è praticamente auto-confermato alla guida della Salernitana, prima ancora di incontrare Iervolino per il nero su bianco; oggi ritirerà la sua Figurina d'Oro e ... Salvezza miracolosa e memorabile, ma a tanti non è andata giù… Quello che conta è il raggiungimento dell'obiettivo, scusateci ma non sposiamo la tesi di De Coubertin. La Salernitana resta in Serie A e poco importa il come.