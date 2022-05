Pontecagnano Faiano, Incendio nell’area dell’ex Camino Real (FOTO) (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri sulla litoranea in località “magazzeno” nel comune di Pontecagnano Faiano per un Incendio che ha interessato, dopo le 19,30, l’area adibita alla “ex discoteca Camino Real”. L’alta colonna di fumo nero rilasciata dalle fiamme era visibile a chilometri di distanza. Inviate squadra della sede centrale con due automezzi la squadra di Giffoni, con il supporto di due autobotti. All’arrivo sul posto i vigili hanno constatato che vi era l’Incendio in un’area di circa 3000 MQ, che diversi anni fa era utilizzata dalla “discoteca Camino Real”, ed aveva coinvolto rifiuti depositati all’interno nonché alcune fatiscenti strutture. Per ridurre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri sulla litoranea in località “magazzeno” nel comune diper unche ha interessato, dopo le 19,30, l’area adibita alla “ex discoteca”. L’alta colonna di fumo nero rilasciata dalle fiamme era visibile a chilometri di distanza. Inviate squadra della sede centrale con due automezzi la squadra di Giffoni, con il supporto di due autobotti. All’arrivo sul posto i vigili hanno constatato che vi era l’in un’area di circa 3000 MQ, che diversi anni fa era utilizzata dalla “discoteca”, ed aveva coinvolto rifiuti depositati all’interno nonché alcune fatiscenti strutture. Per ridurre ...

