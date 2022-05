Perché il rublo forte non è una buona notizia per Putin

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ilè tornato. Alla fine di febbraio, poco dopo l’inizio dell’operazione speciale di Vladimirin Ucraina, la valuta russa era crollata, perdendo sino al 30% del suo valore rispetto al dollaro americano. Il declino del, in particolare, era stato causato dalle sanzioni economiche imposte a Mosca dai Paesi occidentali.però ha fatto di tutto per salvare la moneta nazionale. E secondo un’analisi di Gzero Media pare esserci riuscito. In primo luogo, la Banca centrale della Federazione russa ha raddoppiato i tassi d’interesse e ha imposto severi controlli sui capitali per impedire al contante di lasciare il Paese. Il Cremlino, inoltre, ha costretto le società a scambiare la maggior parte delle loro entrate in valuta estera con rubli, creando una domanda artificiale per la valuta ...